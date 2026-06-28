Москва28 июн Вести.В МЧС предупредили о ракетной опасности в Брянской области. Об этом стало известно из сообщения регионального управления ведомства в MAX.

Ракетная опасность на территории Брянской области 28.06.2026! Запущена система оповещения говорится в публикации

Жителей призвали укрыться в помещении без окон с капитальными стенами – например, в ванной, коридоре или кладовой. Тем, кто находится на улице, посоветовали проследовать в укрытие или другое безопасное место.

Ранее в регионе объявили угрозу атаки БПЛА.