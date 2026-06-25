В Брянской области звучат сирены, оповещающие о ракетной опасности Ракетная опасность объявлена в Брянской области

Москва25 июн Вести.На территории Брянской области объявлена ракетная опасность, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

Ракетная опасность! На территории Брянской области! Запущена система оповещения говорится в публикации

Врио губернатора обратился к жителям с призывом по возможности оставаться дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях с капитальными стенами.

Людям, которых тревога застала на улице или в автотранспорте, он рекомендовал спрятаться в ближайших укрытиях или иных безопасных местах.

Ковальчук также напомнил телефон экстренных служб – 112.