Москва25 июнВести.На территории Брянской области объявлена ракетная опасность, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.
Ракетная опасность! На территории Брянской области! Запущена система оповещенияговорится в публикации
Врио губернатора обратился к жителям с призывом по возможности оставаться дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях с капитальными стенами.
Людям, которых тревога застала на улице или в автотранспорте, он рекомендовал спрятаться в ближайших укрытиях или иных безопасных местах.
Ковальчук также напомнил телефон экстренных служб – 112.