Москва26 мая Вести.В Брянской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

Беспилотная опасность! На территории Брянской области 26.05.2026 написал Егор Ковальчук

Жителей призывают по возможности оставаться дома, укрыться в помещении без окон с капитальными стенами и не подходить к окнам. Тем, кто находится на улице или в автомобиле, рекомендовано направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.

При необходимости следует звонить по единому телефону экстренных служб 112.