Москва27 июн Вести.Главное управление МЧС России по Брянской области предупредило о ракетной опасности на территории региона. Запущена система оповещения.

Ракетная опасность! На территории Брянской области 27.06.2026! отмечается в публикации ведомства в мессенджере MAX

Жителям рекомендовано по возможности оставаться дом, укрыться в помещениях с капитальными стенами и не подходить к окнам. Тем, кто оказался на улице или в автотранспорте, следует направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Телефон экстренных служб – 112.