В Брянской области объявлена беспилотная опасность МЧС предупредило жителей Брянской области об угрозе БПЛА

Москва22 июл Вести.В Брянской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на платформе MAX.

Беспилотная опасность! На территории Брянской области 22.07.2026! говорится в публикации

Жителей просят по возможности оставаться дома, укрыться в помещениях без окон с капитальными стенами и не подходить к окнам.

Тем, кто находится на улице или в автомобиле, рекомендуется направиться в ближайшее укрытие.

В экстренных случаях следует звонить по номеру 112.

Информация об отмене режима будет сообщена дополнительно.