Москва22 июлВести.В Брянской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на платформе MAX.
Беспилотная опасность! На территории Брянской области 22.07.2026!говорится в публикации
Жителей просят по возможности оставаться дома, укрыться в помещениях без окон с капитальными стенами и не подходить к окнам.
Тем, кто находится на улице или в автомобиле, рекомендуется направиться в ближайшее укрытие.
В экстренных случаях следует звонить по номеру 112.
Информация об отмене режима будет сообщена дополнительно.