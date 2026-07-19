Брянской и Орловской областям угрожает ракетный удар Ракетный удар угрожает Брянской и Орловской областям

Москва19 июл Вести.Тревога из-за ракетной опасности объявлена в Брянской и Орловской областях. Об этом сообщили власти регионов в официальных каналах на платформе MAX.

Ракетная опасность на территории Брянской области! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами!.. предупредил , в частности, врио главы региона Егор Ковальчук.

Жителей Орловской области об опасности проинформировали по каналам Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Ранее ночью 19 июля ракетная угроза была объявлена на территории Ростовской области.