Москва19 июлВести.Тревога из-за ракетной опасности объявлена в Брянской и Орловской областях. Об этом сообщили власти регионов в официальных каналах на платформе MAX.
Ракетная опасность на территории Брянской области! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами!..предупредил , в частности, врио главы региона Егор Ковальчук.
Жителей Орловской области об опасности проинформировали по каналам Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Ранее ночью 19 июля ракетная угроза была объявлена на территории Ростовской области.