Москва25 июн Вести.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предупредил о ракетной опасности в регионе.

Внимание! Ракетная опасность на всей территории Липецкой области написал он в мессенджере MAX

Артамонов призвал граждан укрыться в помещениях со сплошными стенами или спуститься в подвал, приспособленный под укрытие, а тем, кто окаазался на улице или в автомобиле, – спрятаться в ближайшем здании, паркинге, или подземном переходе.

Он посоветовал оставаться в безопасных местах до отбоя сигнала "Ракетная опасность".