Москва5 авгВести.Ракетная опасность действует на всей территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Информация об этом опубликована им в мессенджере MAX в 12.58.
Ранее сегодня красный уровень объявлялся для города Елец, Елецкого, Долгоруковского, Становлянского и Измалковского муниципальных округов.
Красный уровень. Ракетная опасность по всей Липецкой областиговорится в публикации главы региона
Артамонов напомнил жителям о правилах поведения и безопасности. В частности, держаться подальше от окон, перейти в помещение со сплошными стенами и оставаться там до отбоя сигнала "Ракетная опасность".