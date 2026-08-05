Ракетная опасность объявлена по всей Липецкой области По всей Липецкой области объявили ракетную опасность

Москва5 авг Вести.Ракетная опасность действует на всей территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Информация об этом опубликована им в мессенджере MAX в 12.58.

Ранее сегодня красный уровень объявлялся для города Елец, Елецкого, Долгоруковского, Становлянского и Измалковского муниципальных округов.

Красный уровень. Ракетная опасность по всей Липецкой области говорится в публикации главы региона

Артамонов напомнил жителям о правилах поведения и безопасности. В частности, держаться подальше от окон, перейти в помещение со сплошными стенами и оставаться там до отбоя сигнала "Ракетная опасность".