Москва5 авгВести.Ракетная опасность действует на всей территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Информация об этом опубликована им в мессенджере MAX в 12.58.

Ранее сегодня красный уровень объявлялся для города Елец, Елецкого, Долгоруковского, Становлянского и Измалковского муниципальных округов.

Красный уровень. Ракетная опасность по всей Липецкой области

говорится в публикации главы региона

Артамонов напомнил жителям о правилах поведения и безопасности. В частности, держаться подальше от окон, перейти в помещение со сплошными стенами и оставаться там до отбоя сигнала "Ракетная опасность".