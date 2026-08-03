Москва3 авг Вести.Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила 19 российским вузам предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования. Об этом заявили в ведомстве.

В числе вузов, у которых выявили нарушения, оказались Российский университет транспорта (МИИТ), Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева – КАИ и Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени Кирова.

Также предостережения объявлены Региональному финансово-экономическому институту, Высшей школе медицины "Эко-безопасность", Российской академии менеджмента и аналитики в животноводстве и еще ряду частных и региональных учебных заведений.

Учебным заведениям рекомендовано принять меры по обеспечению соблюдения объявленных предостережений.

Рособрнадзор 27 июля объявлял предостережения девяти вузам.