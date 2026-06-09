Рособрнадзор предупредил четыре вуза о недопустимости нарушения требований Рособрнадзор объявил предостережения четырем вузам

Москва9 июн Вести.Рособрнадзор объявил четырем высшим учебным заведениям страны предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, сообщает ведомство в мессенджере MAX.

Предостережения получили Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина, Кубанский государственный технологический университет, Московский гуманитарно-экономический университет и Челябинский государственный университет.

Вышеперечисленным вузам предложено принять меры по обеспечению соблюдения необходимых требований в рамках государственного контроля в сфере образования.

В конце мая Рособрнадзор объявил предостережения о нарушении обязательных требований Московской международной академии, Московскому государственному лингвистическому университету и Российскому университету медицины Минздрава РФ.