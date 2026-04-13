Два вуза в Санкт-Петербурге получили предостережения от Рособрнадзора

Москва13 апр Вести.Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований двум вузам, сообщает пресс-служба ведомства.

Они объявлены Автомобильно-транспортному институту и Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого.

Рособрнадзор … предложил принять меры по обеспечению … соблюдения (требований – ред.) в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования сказано в сообщении

В чем именно состоят нарушения, в публикации не уточняется.