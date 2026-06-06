В Рособрнадзоре ответили на жалобы школьников на ошибки в ЕГЭ по русскому Рособрнадзор прокомментировал жалобы школьников на ошибки в ЕГЭ по русскому

Москва6 июн Вести.В Рособрнадзоре прокомментировали многочисленные жалобы российских школьников на ошибки и путаницу в заданиях ЕГЭ по русскому языку и литературе. Ведомство объяснило возникшие трудности тем, что выпускники "не разобрались" с заданиями. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном Telegram-канале.

По словам одного из школьников из Санкт-Петербурга, в 27-м задании произошла путаница с темами и опорными текстами. Кроме того, в четвертом задании была обнаружена опечатка: в слове "позвала" присутствовали сразу две буквы "а" - строчная и прописная.

В Рособрнадзоре подтвердили наличие опечатки, но заверили, что она не помешала бы правильному выполнению задания, так как ударная гласная была выделена корректно. При этом жалобы на несоответствие текстов в задании №27 ведомство назвало необоснованными.

В официальном ответе подчеркивается, что все замечания выпускников были проанализированы и переданы в Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), и в случае подтверждения проблемы будут приняты меры для защиты прав учащихся.