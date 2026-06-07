Москва7 июнВести.Информация об опечатке в слове "позвала" в одном из заданий ЕГЭ по русскому языку была оперативно отработана в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ), сообщается в MAX-канале Рособрнадзора.
В ведомство были получены обращения граждан, в том числе через платформу обратной связи на портале "Госуслуги" по поводу заданий в ЕГЭ по литературе и русскому языку.
Информация об опечатке в слове "позвала" в задании 4 ЕГЭ по русскому языку была оперативно отработана в Федеральном институте педагогических измеренийотмечается в сообщении
В ведомстве уточнили, что в этом задании школьникам необходимо было проставить правильно ударение в словах. В слове "позвала" указанного задания ударная буква была выделена. Опечатка не препятствовала успешному выполнению задания.
Все обращения о подозрении на некорректную формулировку задания 2 в одном из заданий по по литературе переданы в ФИПИ, который проводит детальный анализ.
Рособрнадзор внимательно анализирует все поступающие замечания, касающиеся содержания КИМ ЕГЭ.