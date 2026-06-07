Рособрнадзор прокомментировал жалобы на опечатку в задании ЕГЭ по русскому

В Рособрнадзоре внимательно анализирует все поступающие замечания по ЕГЭ Рособрнадзор прокомментировал жалобы на опечатку в задании ЕГЭ по русскому

Москва7 июн Вести.Информация об опечатке в слове "позвала" в одном из заданий ЕГЭ по русскому языку была оперативно отработана в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ), сообщается в MAX-канале Рособрнадзора.

В ведомство были получены обращения граждан, в том числе через платформу обратной связи на портале "Госуслуги" по поводу заданий в ЕГЭ по литературе и русскому языку.

Информация об опечатке в слове "позвала" в задании 4 ЕГЭ по русскому языку была оперативно отработана в Федеральном институте педагогических измерений отмечается в сообщении

В ведомстве уточнили, что в этом задании школьникам необходимо было проставить правильно ударение в словах. В слове "позвала" указанного задания ударная буква была выделена. Опечатка не препятствовала успешному выполнению задания.

Все обращения о подозрении на некорректную формулировку задания 2 в одном из заданий по по литературе переданы в ФИПИ, который проводит детальный анализ.

Рособрнадзор внимательно анализирует все поступающие замечания, касающиеся содержания КИМ ЕГЭ.