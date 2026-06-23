Россияне стали в 2 раза чаще искать в интернете, как правильно пишутся слова Эксперт Рыбальченко: россияне проверяют грамотность в интернете вдвое чаще

Москва23 июн Вести.За последние пять лет граждане РФ стали вдвое чаще проверять правильность написания слов в интернете, сообщил ТАСС со ссылкой на первого заместителя генерального директора Российского общества "Знание" Дмитрия Рыбальченко.

По данным "Яндекс. Вордстат", с января по март 2021 года россияне вводили в поисковой строке запрос "как пишется" 44 млн раз, а в аналогичный период 2026 года - более 80 млн раз. Это говорит о том, что люди все больше заботятся о грамотности в цифровой коммуникации - будь то рабочие чаты, соцсети или личные сообщения заявил эксперт

Он также отметил, что такие результаты говорят о недоверии россиян автоматической замене.

По словам Рыбальченко, каждый год число запросов падает в летнее время. Эксперт связывает это со школьными и университетскими каникулами.