Цифровая среда и наука помогли русскому языку войти в топ-4 мировых языков Русский язык впервые поднялся на четвертое место в глобальном рейтинге

Москва5 июн Вести.В канун Дня русского языка Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина представил результаты исследования за 2025 год. Ректор института Никита Гусев сообщил на пресс-конференции в РИА Новости, что "великий и могучий" впервые за всю историю наблюдений улучшил свою позицию, переместившись с пятого на четвертое место в мире по совокупности ключевых параметров.

За 2025 год русский язык, что отрадно, укрепил свои позиции и впервые за всю историю нашего проекта поднялся с пятого на четвертое место в мире, прежде всего за счет стабильного положения по большинству параметров заявил Гусев

Успех обусловлен ростом научной активности (третье место в мире по количеству публикаций в международных базах) и укреплением позиций в цифровой среде, в частности — в сфере программного обеспечения и мобильных приложений.

По словам ректора, важным фактором популяризации языка стало также учреждение Международной организации по русскому языку.