В России будут повышать уровень владения русским языком среди госслужащих

Москва30 мая Вести.Уровень владения русским языком как государственным будут повышать у госслужащих. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомилось агентство ТАСС.

Согласно документу, для федеральных гражданских госслужащих в России будет организовано повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам, которые помогут повысить уровень владения русским языком.

Минтруд назначен ответственным за выполнение задачи, соисполнителями выступают федеральные органы исполнительной власти и высшие учебные заведения.

В Минпросвещения каждый год будет направляться отчет, который должен быть предоставлен в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом.