Москва19 маяВести.Министерство просвещения России в настоящий момент занимается разработкой государственного учебника по физкультуре для российских школ. Об этом журналистам рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.
По словам министра, Минпросвещения уже утвердило единую программу обучения школьников физкультуре.
Сейчас разрабатывается государственный учебниксказал Кравцов
Ранее в Министерстве спорта рассказали, что по итогам 2025 года в России потратили 1 триллион 28 миллиардов рублей на развитие физической культуры и спорта.