В России появится государственный учебник по физкультуре Кравцов: Минпросвещения разрабатывает государственный учебник по физкультуре

Москва19 мая Вести.Министерство просвещения России в настоящий момент занимается разработкой государственного учебника по физкультуре для российских школ. Об этом журналистам рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.

По словам министра, Минпросвещения уже утвердило единую программу обучения школьников физкультуре.

Сейчас разрабатывается государственный учебник сказал Кравцов

Ранее в Министерстве спорта рассказали, что по итогам 2025 года в России потратили 1 триллион 28 миллиардов рублей на развитие физической культуры и спорта.