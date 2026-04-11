Москва11 апрВести.Весь цикл государственных учебников для старшей школы готов к выпуску, сообщила замминистра просвещения РФ Ольга Колударова.
Новый стандарт для старшей школы Минпросвещения отработало вместе с ведущими техническими университетами, отметила она.
Буквально на выходе у нас весь цикл государственных учебников для старшей школы, для этого все подготовленосказала Колударова на сессии конференции #ВДЕЛЕ
В подготовке нового поколения учебников по физике, химии, биологии, математике и информатике участвует Российская академия наук (РАН) вместе с докторами и кандидатами наук российских университетов, сообщила замминистра. Все учебники "выйдут в свет до конца этого года", добавила она.
Ранее Колударова сообщила, что главным редактором новых учебников по обществознанию для старших классов стал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
11 марта в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что вся линейка государственных учебников по основным предметам будет готова к 2028 году.