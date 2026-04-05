Москва5 апр Вести.Проект образовательного стандарта для 10-11 классов, сформированный Министерством просвещения, включает 16 обязательных предметов, сообщило РИА Новости со ссылкой на эксперта ведомства, руководителя Института содержания и методов обучения имени Леднева Максима Костенко.

Уточняется, что новый ФГОС включены следующие предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, а также физкультура.

В качестве дополнительных предметов выступают родной язык и литература, а также второй иностранный язык по желанию ученика или его представителей.

Костенко уточнил, что никто не может заставить школьника учить два иностранных языка, если семья выступает против этого.

В конце марта СМИ писали, что Министерство просвещения якобы рассматривает возможность сделать второй иностранный язык обязательным для изучения в школах. Позднее министерство уточнило, что изучение второго иностранного будет только по выбору и при наличии необходимых условий в школе.