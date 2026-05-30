Москва30 маяВести.Новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования, который планируется ввести с 1 сентября 2027 года, позволит школьникам изучать все предметы только на базовом уровне, дисциплины же для углубленного изучения в рамках выбранного профиля ученики смогут выбирать самостоятельно, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
Мы поставили перед собой задачу сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям. Это позволит обеспечить учащимся возможность получать знания в соответствии с их индивидуальной образовательной траекторией и будущей профессиейсказал глава министерства Сергей Кравцов
Он уточнил, что те ученики, которым нужна только общая подготовка, могут выбрать базовый уровень. При этом в школах продолжат обучение по шести основным направлениям: естественно-научному, агротехнологическому, гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и универсальному.
Утвердить проект предполагается в июле, рассказал Кравцов.