Москва30 мая Вести.Новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования, который планируется ввести с 1 сентября 2027 года, позволит школьникам изучать все предметы только на базовом уровне, дисциплины же для углубленного изучения в рамках выбранного профиля ученики смогут выбирать самостоятельно, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Мы поставили перед собой задачу сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям. Это позволит обеспечить учащимся возможность получать знания в соответствии с их индивидуальной образовательной траекторией и будущей профессией сказал глава министерства Сергей Кравцов

Он уточнил, что те ученики, которым нужна только общая подготовка, могут выбрать базовый уровень. При этом в школах продолжат обучение по шести основным направлениям: естественно-научному, агротехнологическому, гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и универсальному.

Утвердить проект предполагается в июле, рассказал Кравцов.