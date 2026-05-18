Канонов: новые учебники по обществознанию для 11-х классов появятся в 2027 году

Москва18 мая Вести.Новые единые государственные учебники по обществознанию для 11-х классов появятся с 1 сентября 2027 года. Об этом заявил референт Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, ответственный секретарь единой линейки учебников по истории и обществознанию Владислав Кононов.

Он отметил, что новая программа предусмотрена и для учащихся 9-10-х классов. Новые учебники для них будут доступны уже со следующего учебного года, передает РИА Новости.

А с 1 сентября 2027 года в школы заходит и третий государственный учебник - обществознание для 11-х классов заявил референт на Конференции учителей истории и обществознания

Ранее заместитель министра просвещения России Ольга Колударова заявила, что учебники для 10-11-х классов приведут в соответствие с новым образовательным стандартом среднего общего образования.