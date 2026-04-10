Минпросвещения РФ: Медведев стал главредом учебников по обществознанию для школ

Москва10 апр Вести.Главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11-х классов стал заместитель председателя Совета Безопасности России, экс-президент РФ Дмитрий Медведев. Об этом рассказала РИА Новости замглавы Минпросвещения Ольга Колударова.

В авторский коллектив, работавший над учебниками, вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки, университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук.

В прошлом году мы обратились к Дмитрию Анатольевичу Медведеву с просьбой выступить главным редактором линейки учебников… Он откликнулся на нашу просьбу пояснила Колударова

Работа Дмитрия Медведева над учебниками проходила на безвозмездной основе, подчеркнули в секретариате зампреда Совета безопасности РФ.

Обществознание содержит в себе ключ к ответам на многие жизненно важные вопросы. Этот предмет объединяет в себе основы наук, которые изучают общество в целом и деятельность в нем человека привели слова Медведева в секретариате

По словам Дмитрия Медведева, обществоведение объединяет основы философии, истории, правоведения, социологии, социальной психологии, политологии, культурологии и ряда других дисциплин.

По мнению главы общественного совета при Минпросвещения РФ, учителя обществознания и истории Дмитрия Лутовинова, вопрос об обновлении школьного курса обществознания назрел уже давно. Он объяснил это изменениями в обществе и жизни. Предмет "Обществоведение" не может быть вне этого процесса, добавил Лутовинов.

Заключительная глава нового учебника по обществоведению носит название "Россия на пути в будущее подчеркнул Дмитрий Медведев

Он надеется, что полученные школьниками знания на уроках обществоведения станут для них достойным ориентиром на жизненном пути.

С 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться только ученикам с 9-го по 11-й класс, анонсировал изменения министр просвещения России Сергей Кравцов. Новый курс обществоведения будет тесно связан с изучением истории и станет более практико-ориентированным.