Учебники для 10-11 классов приведут в соответствие с новым стандартом Минпросвещения: учебники 10-11 классов адаптируют под новый стандарт

Москва1 мая Вести.Учебники для 10-11-х классов приведут в соответствие с новым образовательным стандартом среднего общего образования, сообщила заместитель министра просвещения России Ольга Колударова. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Наша задача состоит в том, чтобы и содержание федеральных рабочих программ, и содержание учебников соответствовало предметным, личностным и метапредметным результатам нового федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования сказала Колударова

Она отметила, что разработка обновленного стандарта велась во исполнение поручений президента России Владимира Путина и правительства РФ. Особое внимание в нем уделено усилению математического и естественно-научного образования.

11 марта в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что вся линейка государственных учебников по основным предметам будет готова к 2028 году.