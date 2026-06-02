Минпросвещения получило единые учебники по русскому языку для 10-11-х классов

Москва, 2 июн. Министерству просвещения России передали на экспертизу единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классов, заявила советник президента РФ Елена Ямпольская в ходе заседания совета по реализации государственной политики в сфере русского языка и народов России.

Она добавила, что работа над аналогичными линейками учебников для 5-9-х классов продолжается параллельно и проходит в тесном взаимодействии с педагогами, родителями и детьми, передает агентство ТАСС.

Учебники для 10-х и 11-х классов, а также для среднего профессионального образования подготовлены и переданы в Министерство просвещения Российской Федерации. Сейчас они проходят положенные по закону экспертизы сказала Ямпольская

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что в России появится государственный учебник по физической культуре.