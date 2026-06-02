Общество "Знание" создаст цифровые материалы к учебникам русского и литературы Древаль рассказал о разработке цифровых материалов к учебникам русского языка

Москва2 июн Вести.Российское общество "Знание" работает над цифровыми материалами, которые дополнят единые учебники по русскому языку и литературе. Об этом генеральный директор общества Максим Древаль сообщил в интервью ИС "Вести" после Совета по реализации государственной политики в сфере русского языка и народов России.

Древаль назвал задачу по созданию единых учебников по русскому языку и литературе сложной и важной.

Например, для русского языка, и это запрос был от родителей, – разобрать в видеоформате самые сложные темы, если ребенок пропустил, не понял, [чтобы] вернуться к ним. И второе, если мы говорим про литературу, [был запрос] послушать речь. Вот мы прочитали какое-то произведение, какой-то отрывок, а хорошо бы послушать это в исполнении известных артистов – правильно, красиво, выразительно. И вот мы и такие материалы сейчас активно создаем, и вместе с выходом учебника они пополнят цифровую библиотеку отметил Древаль

Ранее сообщалось, что Министерству просвещения России передали на экспертизу единые учебники по русскому языку и литературе для 10 и 11 классов.