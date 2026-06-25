В России подготовят новые учебники по всем школьным дисциплинам

Минпросвещения подготовит новые учебники по всем школьным предметам В России подготовят новые учебники по всем школьным дисциплинам

Москва25 июн Вести.Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов в интервью РИА Новости рассказал, что единые учебные пособия появятся по всем общеобразовательным дисциплинам.

По его информации, в список для 10–11-х классов планируется включить материалы по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии. Для 5–9-х классов подготовят учебник по труду.

Кравцов добавил, что к формированию учебных пособий по математике, информатике, физике, химии и биологии уже подключилась Российская академия наук (РАН) в рамках согласованного кабинетом министров плана по улучшению математического и естественно-научного образования.

Ранее сообщалось, что в рамках XIV Петербургского международного юридического форума пройдет официальная презентация обновленной линейки единых государственных учебников по обществознанию.