Российские школьники с 1 сентября будут учиться по обновленной программе

Школьную программу ждет масштабное обновление с 1 сентября Российские школьники с 1 сентября будут учиться по обновленной программе

Москва8 авг Вести.Российские школы с начала нового учебного года переходят на обновленные программы, разработанные для укрепления единого образовательного пространства страны, заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов РИА Новости.

С 1 сентября к занятиям приступят 17,5 млн школьников, из которых 1,5 млн пойдут в первый класс.

В преддверии нового учебного года мы провели масштабную работу по всем направлениям системы образования отметил министр

Пересмотрены содержание учебных предметов и внеурочная деятельность, что обеспечит одинаково высокое качество обучения и равные возможности развития школьников во всех регионах, пояснил Кравцов.

В частности, преподавание обществознания перенесут с 1 сентября в 9–11-е классы, а количество часов на изучение истории увеличат. При этом по истории введут единый стандарт с закрепленной последовательностью тем.

Кроме того, в школах появится новый предмет "Духовно-нравственная культура России", призванный воспитывать у детей традиционные ценности на примерах жизни известных государственных и научных деятелей, а также участников СВО. Пятиклассники начнут осваивать дисциплину с января 2027 года, а ученики 6–7-х классов - с сентября 2027 года.

Дисциплину "Основы безопасности и защиты Родины" разделят на два обязательных курса - "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка".

В отдельных образовательных организациях начнут пилотный проект по оценке поведения учеников 2–8-х классов. Наилучшие результаты показала трехуровневая система со степенями "образцовое", "допустимое" и "недопустимое".

Это инструмент воспитания, который поможет мотивировать ребят и скорректировать траекторию их развития приводит РИА Новости слова Кравцова

Вопрос о повсеместном внедрении оценки поведения во всех школах рассмотрят к 1 сентября 2027 года, уточнил министр.

Обязательной частью внеурочной деятельности "Россия – мои горизонты" станет региональный курс, включающий не менее восьми уроков об экономике и востребованных профессиях конкретного субъекта России. Эта инициатива затронет более 8,5 млн учащихся 6–11-х классов.

При этом у российских школьников появятся новые курсы внеурочной деятельности.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что прием заявлений в первый класс продлится до 5 сентября.