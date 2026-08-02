Минпросвещения РФ обновило рекомендации по внеурочной деятельности для школ

У школьников России появятся новые курсы внеурочной деятельности Минпросвещения РФ обновило рекомендации по внеурочной деятельности для школ

Москва2 авг Вести.Министерство просвещения РФ направило в регионы обновленные методические рекомендации по организации внеурочной деятельности на 2026/27 учебный год, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В документе представлен перечень курсов и направлений, которые школы могут использовать для построения внеурочной работы говорится в сообщении

Каждая образовательная организация самостоятельно формирует свой план работы.

В перечень курсов внеурочной деятельности для школ на 2026/27 учебный год вошли "Разговоры о важном", "Россия - мои горизонты", "Орлята России", военные учебные сборы, финансовая грамотность.