Москва2 авгВести.Министерство просвещения РФ направило в регионы обновленные методические рекомендации по организации внеурочной деятельности на 2026/27 учебный год, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
В документе представлен перечень курсов и направлений, которые школы могут использовать для построения внеурочной работыговорится в сообщении
Каждая образовательная организация самостоятельно формирует свой план работы.
В перечень курсов внеурочной деятельности для школ на 2026/27 учебный год вошли "Разговоры о важном", "Россия - мои горизонты", "Орлята России", военные учебные сборы, финансовая грамотность.