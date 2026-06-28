В России планируют обновить образовательные стандарты для детских садов Кравцов: Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов

Москва28 июн Вести.Минпросвещения РФ в обновленный стандарт работы детских садов планирует включить требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.

Министерство объявило 2026-й Годом дошкольного образования​​​.

В рамках актуализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования планируется включат требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания сказал министр

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