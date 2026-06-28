Москва28 июнВести.Минпросвещения РФ в обновленный стандарт работы детских садов планирует включить требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.
Министерство объявило 2026-й Годом дошкольного образования.
В рамках актуализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования планируется включат требования к минимальному перечню средств обучения и воспитаниясказал министр
Пространства детсадов адаптируют для воспитанников с ОВЗ, сделают упор на знакомство детей с наукой
Ранее в Общественной палате РФ предложили создавать в России семейные детские сады.