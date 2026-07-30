Единые программы воспитания для детских садов утвердят в РФ Ямпольская: в России появятся единые программы воспитания для детских садов

Москва30 июл Вести.В скором времени в России будут созданы единые федеральные рабочие программы воспитания и развития детей в детских садах, заявила советник президента РФ, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская.

По ее словам, работа по утверждению единых программ ведется и находится на стадии завершения.

Разработка единых для всей страны федеральных рабочих программ воспитания, обучения и развития детей в детских садах, создание единых методических пособий, единых российских цифровых ресурсов дошкольного образования – не только для педагогов и воспитателей, но и для родителей, для семей сказала Ямпольская журналистам

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство прорабатывает возможность законодательного закрепления экспертизы игрушек, предназначенных для использования в дошкольных образовательных учреждениях.