Москва24 июл Вести.Разработан стандарт помощника воспитателя, на основе которого будет создана образовательная программа профессионального образования для переподготовки сотрудников детского сада. Об этом ИС "Вести" заявил председатель комиссии по вопросам семьи Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.

Он напомнил, что для воспитателей детсадов существует ряд обязательных требований, а к помощникам воспитателей они не предъявляются.

Для воспитателей, конечно, жесткие требования существуют: это обязательно педагогическое образование, медицинская книжка, периодически прохождение медосмотра, понятно, что никаких конфликтов с законом. Что же касается помощника воспитателя, то иногда у человека может не быть профессионального образования, а фактически человек приступает к выполнению обязанностей, которые связаны с уходом за ребенком…. На сегодняшний день профессиональный стандарт помощника воспитателя разработан, но пока как проект не утвержден, а на его основе уже будет разработана образовательная программа профессионального образования, которую должны будут проходить переподготовку те, кто осуществляют присмотр и уход за детьми заявил Рыбальченко

Он допустил, что в обновленный Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования могут включить требования о прохождении и обязательного психологического тестирования.

Я думаю, что если в обновленный Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования будут включены такие требования, то они будут выполняться. К примеру, когда мы обучали нянечек в рамках федерального проекта содействие занятости, то центры занятости обязательно требовали прохождения соответствующего тестирования и те, кто не проходили эти требования по тем или иным причинам, соответственно, не допускались к обучению и не получали свидетельства о профессиональном образовании пояснил эксперт

Он также заявил, что для качественного образования в детских садах должно быть определенное количество возрастных групп детей.

По сегодняшнему Санпину это регулируется только квадратными метрами помещения. Для детей в возрасте до трех лет — не более 2,5 кв. м на ребенка. Для детей старше трех лет — 2 кв. м. Соответственно, если площадь помещения 60 м, то это 30 детей, если дети старше трех лет… Нужно идти к качеству образования. Качество может быть обеспечено и безопасность только соответствующим не превышением численности определенных групп. Не более 10 детей для детей в возрасте до трех лет и не более 20 детей для детей в возрасте старше трех лет сказал Рыбальченко

Председатель комиссии по вопросам семьи ОП отметил, что каждый родитель должен знать, что происходит с его ребенком в детском саду. По его словам, в этом им помогут цифровые технологии.

Да, это может быть доступ через портал Госуслуг, это может быть какой-то закрытый канал, к которому не каждый сможет попасть, но родитель должен знать, что происходит с его ребенком. И цифровые возможности сейчас позволяют это сделать заключил он

Ранее сообщалось, что в полицию Сочи поступило заявление от местных жительниц о совершении противоправных действий в отношении их детей в детском саду. Правоохранительными органами отпрошены сотрудники дошкольного учреждения и изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения.