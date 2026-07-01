Москва1 июл Вести.В России планируют изменить профессиональные образовательные стандарты для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В частности, это касается ветеранов спецоперации (СВО), получивших какие-либо травмы в ходе боевых действий. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на полях чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс" в Казани.

Мы будем менять сейчас образовательные стандарты для того, чтобы не было препятствий, границ для ребят … после ампутации, ранений каких-то тяжелых, чтобы они могли выполнять те же самые операции рабочих специальностей, как и в обычных стандартах, скажем так. Поэтому будет не просто доступная среда, но еще и доступные профессиональные стандарты объяснил Чернышенко

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ планирует включить в обновленный стандарт работы детских садов требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания. В ведомстве подчеркнули, что пространства детсадов адаптируют для воспитанников с ОВЗ и сделают упор на знакомство детей с наукой.