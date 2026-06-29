Москва29 июнВести.В каждом российском регионе необходимо ввести квоты на назначение ветеранов специальной военной операции директорами школ. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Государственной думы России по бюджету и налогам Каплан Панеш.
В беседе с NEWS.ru политик отметил, что ветераны СВО обладают уникальным опытом, который должен быть востребован в системе образования, особенно, по его словам, в сфере патриотического воспитания.
Я предлагаю ввести в каждом регионе квоту не менее 5% от общего числа школ на назначение директоров из числа участников спецоперации. В первую очередь - для учреждений с кадетскими классами, профильными военно-патриотическими направлениями, а также для учебных заведений, где по объективным показателям хромает патриотическая работасказал Панеш
При этом, подчеркнул депутат, потенциальный кандидат должен иметь соответствующее педагогическое образование или пройти обязательную переподготовку.