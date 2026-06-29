В ГД предложили ввести квоты на назначение бойцов СВО директорами школ Депутат Панеш предложил ввести квоты на назначение бойцов СВО директорами школ

Москва29 июн Вести.В каждом российском регионе необходимо ввести квоты на назначение ветеранов специальной военной операции директорами школ. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Государственной думы России по бюджету и налогам Каплан Панеш.

В беседе с NEWS.ru политик отметил, что ветераны СВО обладают уникальным опытом, который должен быть востребован в системе образования, особенно, по его словам, в сфере патриотического воспитания.

Я предлагаю ввести в каждом регионе квоту не менее 5% от общего числа школ на назначение директоров из числа участников спецоперации. В первую очередь - для учреждений с кадетскими классами, профильными военно-патриотическими направлениями, а также для учебных заведений, где по объективным показателям хромает патриотическая работа сказал Панеш

При этом, подчеркнул депутат, потенциальный кандидат должен иметь соответствующее педагогическое образование или пройти обязательную переподготовку.