Хинштейн сообщил о выдвижении курских ветеранов СВО на выборы в Госдуму

Губернатор Хинштейн: Курская область выдвинет на выборы в Госдумы ветеранов СВО Хинштейн сообщил о выдвижении курских ветеранов СВО на выборы в Госдуму

Москва28 июн Вести.От Курской области на выборы в Госдуму будут выдвинуты ветераны специальной военной операции (СВО), сообщил ИС "Вести" глава региона Александр Хинштейн.

Он выразил надежду, что съезд партии поддержит это решение.

Могу сказать, что от Курской области, конечно же, в Госдуму мы будем выдвигать и ветеранов СВО, надеюсь, съезд поддержит заверил Хинштейн

Глава региона также рассказал, что в праймериз приняли участие 15 ветеранов СВО - большинство из них победило.

Я могу вам сказать, что у нас в процедуре праймериз участвовали 15 участников СВО - и в Госдуму, и в областную думу, они у нас совмещены, и абсолютное большинство победило. Это наглядная оценка людьми, курянами, отношения к нашим ветеранам, нашим фронтовикам и к необходимости изменений добавил он

Ранее Хинштейн отметил, что участники боевых действий привнесут в партию перезагрузку и "живой нерв".