Москва21 июн Вести.Курский БАРС (Боевой армейский резерв страны) выполняет огромное количество задач в области: от эвакуации людей и охраны территорий до борьбы с диверсионно-разведывательными группами и противодействия дронам противника. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

На БАРС лежит огромное количество задач. Мы сейчас с вами находимся рядом с МОГ, мобильной огневой группой. Это одна из ключевых линий работы БАРС, потому что под охраной МОГ БАРС находятся самые разные объекты, территории и в первую очередь объекты энергетики. Но это лишь одно из направлений работы БАРС, хотя, повторяю, очень важное. БАРС у нас участвуют и в разминировании, в эвакуации людей, в охране территорий, они вместе с военнослужащими, росгвардейцами занимаются борьбой и поиском диверсионно-разведовательных групп. В самом БАРС самые разные подразделения, в том числе и подразделения РЭБ и подразделения, которые сами занимаются беспилотием рассказал Хинштейн

Ранее Хинштейн рассказал, как его изменила работа на посту главы Курской области. По словам чиновника, у него сильно изменилось восприятие реальности, а также сильно возросло чувство ответственности.