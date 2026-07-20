Москва20 июл Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн в интервью ИС "Вести" высоко оценил работу военкоров и журналистов, которые освещают события в зоне СВО, приграничье и рассказывают миру правду.

В Курской области прошел медиафорум "Герои, меняющие время", где журналистам впервые вручили медали "За вклад в освобождение Курской земли" в знак признания их мужества и преданности профессии.

Я очень высоко оцениваю роль и вклад журналистского сообщества Курского региона и не только в событии дня сегодняшнего… Война идет не только по линии боевого соприкосновения, она идет в сознании людей. Мы видим, насколько опытен, профессионален и умел наш противник. Количество фейков, которые запускаются нашими врагами, не поддается никакому учету. И в этом смысле работа журналистов, с одной стороны, крайне опасна, а с другой стороны, крайне важна, потому что благодаря им страна, общество, мир узнает правду подчеркнул Александр Хинштейн

Глава региона добавил, что журналистский опыт помогает ему в работе. Такие навыки, как выявление главного, определение ключевых проблемных узлов, а также сочувствие и сострадание помогают Хинштейну и на посту губернатора.