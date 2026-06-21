Москва21 июн Вести.Реальная боевая обстановка в Курской области создает уникальную ситуацию, в которой есть возможность испытать новейшие разработки. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал глава региона Александр Хинштейн.

Он добавил, что новые разработки в регион присылают "буквально отовсюду".

У нас уникальная ситуация. Реальная боевая обстановка, и поэтому здесь мы апробируем, испытываем самые разные новейшие разработки, которые нам присылают отовсюду буквально. Мы создали здесь систему так называемого ГПО, гражданской противовоздушной обороны. В чем смысл? В том, что воедино сшиты самые разные сегменты. То есть они не разорваны, они все в едином кулаке. В прошлом году мы создали, я считаю, очень эффективно действует, мониторинговый центр управления. То есть, это точка, куда сходятся все данные о том, что происходит, оттуда принимаются решения рассказал Хинштейн

Глава Курской области отдельно поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за поддержку региона.

Когда мы говорим о помощи, здесь, конечно, надо сказать о том, что очень большую помощь нам оказывает правительство Москвы, Сергей Семенович Собянин. ПВН (пост воздушного наблюдения. - Прим. ред), как раз созданы были благодаря поддержке Москвы. [Также были предоставлены] транспорт, и прицелы, и различные технические советы объяснил Хинштейн

Ранее Хинштейн рассказал, какие задачи выполняет курский БАРС. Глава региона высоко отметил работу этого подразделения.