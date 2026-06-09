Москва9 июнВести.Нынешняя ситуация с Россией уникальна, несмотря на цикличность истории, заявил губернатор Курской области, член высшего совета партии "Единая Россия" Александр Хинштейн в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".
Он отметил, что знание истории помогает в жизни, потому что она не про прошлое, а про будущее.
Назвать вам какой-то конкретный исторический период и сказать, что 2026 год аналогичен какому-то другому году, мне сложно по нескольким причинам. Но надо просто понимать, что сегодня ситуация, в которой мы находимся, наверное, с точки зрения исторических аналогов, достаточно уникальна. Потому что против нас объединилась значительная часть мира. И мы вынуждены отстаивать свои ценности, свою позицию, невзирая, что называется, на лицазаявил Хинштейн
При этом губернатор провел условную аналогию с событиями времен Антанты и вторжением в Россию 14 государств. Однако такая параллель только приблизительна
В России нет революции, нет того хаоса, который сопровождает любой слом общественно-государственных институтов. И в этом смысле сегодняшнее государство, которое находится в надежных и крепких руках нашего национального лидера, это главный залог развития страны и ее будущегозаключил он