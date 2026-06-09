Хинштейн: сегодняшняя ситуация с Россией уникальна и не имеет аналогов в истории

Хинштейн: нынешняя ситуация в России уникальна в исторической парадигме Хинштейн: сегодняшняя ситуация с Россией уникальна и не имеет аналогов в истории

Москва9 июн Вести.Нынешняя ситуация с Россией уникальна, несмотря на цикличность истории, заявил губернатор Курской области, член высшего совета партии "Единая Россия" Александр Хинштейн в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

Он отметил, что знание истории помогает в жизни, потому что она не про прошлое, а про будущее.

Назвать вам какой-то конкретный исторический период и сказать, что 2026 год аналогичен какому-то другому году, мне сложно по нескольким причинам. Но надо просто понимать, что сегодня ситуация, в которой мы находимся, наверное, с точки зрения исторических аналогов, достаточно уникальна. Потому что против нас объединилась значительная часть мира. И мы вынуждены отстаивать свои ценности, свою позицию, невзирая, что называется, на лица заявил Хинштейн

При этом губернатор провел условную аналогию с событиями времен Антанты и вторжением в Россию 14 государств. Однако такая параллель только приблизительна