Москва21 июн Вести.В Курской области готовятся к восстановлению местного Кремля, в регионе также будет открыт филиал Русского музея. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал губернатор области Александр Хинштейн.

Он добавил, что в бывшем здании гимназии планируется разместить краеведческий музей.

Восстановление Кремля начинается. У нас в ближайшее время Минкульт России объявляет торги уже на реставрацию двух первых объектов, четырем объектам проектная документация сделана, полным ходом идет реставрация зданий бывшей классической гимназии, где мы разместим наш краевдеский музей. Но и в целом, это место силы, это точка, откуда начинался Курск. Президент [России Владимир Путин] поддержал наш замысел о том, чтобы к тысячелетию Курска, отмечать его [будем] в 2032 году, одним из ключевых направлений подготовки, сделать восстановление исторического центра [города]. Все здания мы отреставрируем, все здания наполним новым смыслом и содержанием. Как раз в рамках Петербургского [международного экономического] форума накануне подписали с Русским музеем соглашение, а президент ранее это поддержал, у нас появится филиал Государственного Русского музея рассказал Хинштейн

Ранее Хинштейн назвал ситуацию в Курской области уникальной. По его словам, благодаря боевой обстановке в регионе имеется возможность быстро опробовать новейшие разработки, которые приходят в регион "буквально отовсюду".