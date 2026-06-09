Москва9 июн Вести.К тысячелетию Курска, которое будет праздноваться в 2032 году, власти намерены реализовать в городе культурный кластер "Курская крепость". Об этом ИС "Вести" сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В области впервые был проведен съезд Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Как отметил Хинштейн, при поддержке структуры в регионе планируют продолжать процесс восстановления и сохранения объектов культурного наследия.

Работа идет не только в части сохранения объектов материального, но и нематериального наследия. Для Курской области, Курска работа совместно с ВООПИиК очень много значит. К тысячелетию города нам предстоит привести в порядок многие наши исторические объекты, в том числе и реализовать проект по созданию духовно-просветительского, духовно-культурного кластера "Курская крепость", где находятся 9 объектов культурного наследия. Мы их все отреставрируем, наполним новыми смыслами. И, уверен, это станет одним из мест гордости не только для курян, но и для всей России сказал он

Ранее Хинштейн рассказал о специфике режима свободной экономической зоны в Курской области.