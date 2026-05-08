Москва8 маяВести.В Курске будет установлен памятник Леониду Брежневу. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Это произойдет в честь празднования 120-летия Брежнева.
В центре Курска установим памятник Брежневу: с такой инициативой выступил почетный гражданин нашей области Геннадий Дюминнаписал курский губернатор в своем канале в MAX
Он отметил, что все расходы Дюмин взял на себя. И уже на следующей неделе будет объявлен открытый конкурс на лучший проект.
Кроме памятника в год 120-летия Брежнева также планируется присвоение его имени строящемуся проспекту, ремонт Землестроительного техникума, в котором тот учился, установят на нем и мемориальную доску.
Также будет организована выставка.