В центре Курска планируют установить памятник Брежневу в честь его 120-летия

Москва8 мая Вести.В Курске будет установлен памятник Леониду Брежневу. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Это произойдет в честь празднования 120-летия Брежнева.

В центре Курска установим памятник Брежневу: с такой инициативой выступил почетный гражданин нашей области Геннадий Дюмин написал курский губернатор в своем канале в MAX

Он отметил, что все расходы Дюмин взял на себя. И уже на следующей неделе будет объявлен открытый конкурс на лучший проект.

Кроме памятника в год 120-летия Брежнева также планируется присвоение его имени строящемуся проспекту, ремонт Землестроительного техникума, в котором тот учился, установят на нем и мемориальную доску.

Также будет организована выставка.