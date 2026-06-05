Москва5 июн Вести.Жители региона участвуют в выборе проектов благоустройства через общественное голосование. Местные власти в обязательном порядке учитывают их мнение. Об этом губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава региона рассказал о программе Формирование комфортной городской среды (ФГКС), назвав ее наглядным примером социальной архитектуры. В пример он привел скульптуру "Куряночка" в центре Курска, которую жители выбрали путем общественного голосования. Губернатор также отметил, что стандарты благоустройства должны быть едины на всей территории.

Здесь важно, чтобы стандарты были едины на всей территории региона. Поэтому, первое, это единый стандарт качества общественных пространств. Неважно, речь идет о региональном центре или небольшом сельском поселении, это качество должно быть высоким и достойным везде. Второе, это масштабная реновация сельских домов культуры. Я считаю, что развитие культуры – это один из главных драйверов развития и страны, и регионов в частности, потому что без культуры, без души ничего невозможно. Третье – это обязательно общественное обсуждение проектов, о чем я уже сказал, когда люди сами вовлечены и в выбор будущих пространств, в определении, как они будут выглядеть, в подборе названий. Они совершенно иначе к этому относятся пояснил Хинштейн

Губернатор дополнил, что власти региона стараются советоваться с жителями по самым разным вопросам.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что из бюджета страны тратится не очень много денег на благоустройство территорий, поскольку он выполняет роль "стартера". Он добавил, что сейчас к благоустройству территорий привлекаются внебюджетные инвестиции.