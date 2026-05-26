В Минстрое отметили популярность голосования в рамках федерального проекта ФКГС

Москва26 мая Вести.До 12 июня проходит Всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС). Все больше людей принимают в нем участие. Об этом заявил ИС "Вести" заместитель директора Департамента стратегических проектов Минстроя РФ Дмитрий Некрасов.

Голосование по выбору территорий для благоустройства общественных пространств проводится уже в шестой раз. Жители самостоятельно решают, какие пешеходные зоны, площади или парки в их населенных пунктах нужно привести в порядок в первую очередь. С каждым годом число голосующих увеличивается, отметил он.

Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства проводится с 2021 года. И хочу отметить, что за годы проведения интерес среди жителей вырос. В первом году в голосовании приняло участие 9,7 млн человек, а в прошлом году уже 16,6 млн человек сказал Некрасов

Благодаря Всероссийскому голосованию по проекту "Формирование комфортной городской среды" новые общественные пространства появляются даже в небольших городах и поселках, добавил он.