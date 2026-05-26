Минстрой: реализация проекта ФКГС создает точки притяжения в малых городах В Минстрое рассказали о значении реализации федерального проекта ФКГС

Москва26 мая Вести.Благодаря Всероссийскому голосованию за объекты благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС), новые общественные пространства появляются даже в небольших городах и поселках. Об этом заявил ИС "Вести" заместитель директора Департамента стратегических проектов Минстроя РФ Дмитрий Некрасов.

В 2026 году жителям 88 регионов предложили выбрать объекты для благоустройства. Всего в список вошли более 6 тысяч вариантов из полутора тысяч.

Благодаря реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" новые точки притяжения появляются не только в крупных и средних городах, а также в малых городах и опорных населенных пунктах. Это является точками развития туристической привлекательности, развития экономики города, а также сервисных услуг сказал Некрасов

Так, в прошлом году в Туле благоустроили Толстовский сквер (сквер имени Л.Н. Толстого). За него отдали свой голос более 25 тысяч жителей города, добавил Некрасов.