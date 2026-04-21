Москва21 апр Вести.Президент России Владимир Путин объявил о начале очередного сезона всероссийского голосования по проектам развития городской среды.

Путин дал старт новому сезону реализации проектов в ходе церемонии вручения главной муниципальной премии страны "Служение".

Сегодня рад объявить старт очередного сезона всероссийского голосования по проектам развития комфортной городской среды сказал он

Российский лидер подчеркнул, что основу местного самоуправления составляют люди, их инициативность и желание делать жизнь граждан лучше. По его словам, такие начинания заслуживают самой широкой поддержки.

Путин также напомнил, что конкурс уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент позитивных перемен. В прошлом году его участниками стали более 1,6 тысячи муниципалитетов, а число граждан, вовлеченных в онлайн-голосование, превысило 16,5 миллиона человек.

Премия "Служение" – главная в стране награда для представителей муниципального уровня. Она присваивается выдающимся командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

Ранее сообщалось, что Путин во вторник встретится с главами муниципальных образований. Событие приурочено ко Дню местного самоуправления.