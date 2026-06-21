Москва21 июнВести.Тула и Нижний Новгород – примеры для подражания в вопросах проведения реставрационных работ. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" озвучил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Он отметил музейный квартал в Туле, а также состояние нижегородского Кремля после празднования 800-летия города.
Для меня здесь, наверное, пример для подражания - это Тула, где появился вот этот замечательный музейный квартал. Нижний [Новгород], я хорошо помню, каким был Кремль нижегородский до 800-летия Нижнего и какая мощь появилась сегодня. Мы для себя вот этот курс берем. Вообще, я считаю, что незазорно учиться у других. Если есть хороший и правильный опыт, зачем умничать и говорить: мы сами все сделаем? Нет. Ездим по другим регионам, перенимаем опытрассказал Хинштейн
Ранее Хинштейн поделился планами проведения реставрационных работ в Курской области. Чиновник отметил, что в регионе планируется реставрация Кремля, а также открытие филиала Русского музея.