"Незазорно учиться у других": Хинштейн об опыте реставрации Хинштейн рассказал, на кого ориентируется в вопросе проведения реставрации

Москва21 июн Вести.Тула и Нижний Новгород – примеры для подражания в вопросах проведения реставрационных работ. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" озвучил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Он отметил музейный квартал в Туле, а также состояние нижегородского Кремля после празднования 800-летия города.

Для меня здесь, наверное, пример для подражания - это Тула, где появился вот этот замечательный музейный квартал. Нижний [Новгород], я хорошо помню, каким был Кремль нижегородский до 800-летия Нижнего и какая мощь появилась сегодня. Мы для себя вот этот курс берем. Вообще, я считаю, что незазорно учиться у других. Если есть хороший и правильный опыт, зачем умничать и говорить: мы сами все сделаем? Нет. Ездим по другим регионам, перенимаем опыт рассказал Хинштейн

Ранее Хинштейн поделился планами проведения реставрационных работ в Курской области. Чиновник отметил, что в регионе планируется реставрация Кремля, а также открытие филиала Русского музея.