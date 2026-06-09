Москва9 июн Вести.Программа развития Курской области будет сформирована, отталкиваясь от мнения и предложений народа и с учетом новых реалий. Об этом сообщил курский губернатор, член высшего совета партии "Единая Россия" Александр Хинштейн в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

Он отметил, что ситуация в регионе отличается от того, что было пять лет назад, когда "Единая Россия" запустила программу развития.

Сегодня время диктует уже новые требования, поэтому та народная программа, которая формируется сегодня, не должна являться просто слепком программы пятилетней давности. Она должна отражать реалии сегодняшнего дня… Поэтому сегодня в Курской области формируется народная программа, отталкиваясь от мнений и предложений. То есть это не чиновничий, а именно народный документ подчеркнул он

По его словам, за пять лет партия проделала глобальную работу. В частности, проведен капремонт в 90 школах и построены 5 новых, возведены 9 детских садов и 3 дома социального обслуживания, 117 фельдшерско-акушерских пунктов, построены новые поликлиники.

Ранее Хинштейн отмечал, что на Петербургском международном экономическом форуме Курская область подписала соглашения об инвестициях на 67 млрд рублей.