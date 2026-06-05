Москва5 июн Вести.Регион обратился с просьбой списать бюджетные кредиты на сумму 700 миллионов рублей. Об этом губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, регион существенно зависит от федерального бюджета и без поддержки было бы сложно, так как основную долю госдолга составляют именно бюджетные кредиты.

В 2026 году мы вновь привлекли бюджетные кредиты на пополнение остатков средств и на финансовое обеспечение реализации наших инфраструктурных проектов. В рамках существующего сейчас списания обратились с просьбой снять с нас бюджетные кредиты на сумму порядка 700 миллионов рублей. Рассчитываем, что будем здесь коллегами из правительства и Минфином поддержаны. В целом, я вновь повторюсь, несмотря на сложную ситуацию, в которой существует регион, все социальные обязательства нами выполняются. Бюджет региона, пусть и принят с относительно небольшим дефицитом, тем не менее, он наполнен реальными средствами отметил Хинштейн

Губернатор также рассказал, что Курская область подписала соглашения об инвестициях на 67 млрд рублей на полях ПМЭФ. Власти региона предлагают инвесторам прозрачный климат, минимум бюрократии, а также различные меры поддержки.