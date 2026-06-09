Хинштейн: режим свободной экономической зоны в Курской области пока не работает Глава Курской области: свободная экономическая зона в регионе пока не работает

Москва9 июн Вести.Режим свободной экономической зоны в Курской области пока не работает, но власти стараются это исправить. Об этом сообщил губернатор региона, член высшего совета партии "Единая Россия" Александр Хинштейн в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

Он обратил внимание на большой объем мер поддержки для пострадавших аграриев, лишившихся урожаев. Наряду с прямыми выплатами из федерального бюджета применяется ряд других механизмов. Среди них: списание задолженности по ранее привлеченным бюджетным кредитам и привлечение казначейских инфраструктурных кредитов, уточнил губернатор.

Мы ввели на территории девяти наших приграничных муниципалитетов режим свободной экономической зоны, но должен, к сожалению, констатировать, что пока он себя должным образом не проявляет. Поэтому активно с правительством работаем над расширением границ свободной экономической зоны. Мое мнение, что она должна охватить всю территорию региона; надеюсь, что эти дискуссии приведут к нужному для всех нас результату сообщил Хинштейн

Глава региона также рассказал, что мешает восстановительной работе в области.