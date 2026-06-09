Хинштейн: кризис с лекарствами в Курской области был вызван коррупцией

Хинштейн назвал коррупцию причиной кризиса с лекарствами в Курской области Хинштейн: кризис с лекарствами в Курской области был вызван коррупцией

Москва9 июн Вести.Кризис обеспечения жителей Курской области льготными лекарственными препаратами был связан с коррупционными стремлениями определенных лиц. Такое мнение в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" выразил губернатор региона, член высшего совета партии "Единая Россия" Александр Хинштейн.

Он сообщил, что в компании "Курская фармация", которая занималась распределением льготных препаратов в регионе, были выявлены многочисленные нарушения.

Мое внутреннее убеждение, что это было обусловлено определенными коррупционными устремлениями. Дело в том, что на тот момент распределением лекарств в регионе занималось акционерное общество "Курская фармация". Сейчас мы провели аудит этой компании, находящейся 100% в государственной собственности, выявили многочисленные нарушения, передав их в соответствующие структуры. "Курская фармация" в свою очередь должна была войти в состав небезызвестной печально, к сожалению, Корпорации развития Курской области рассказал Хинштейн

Глава региона подчеркнул, что корпорация "погружалась во все сферы, где можно было заработать".

Руководитель этой корпорации – человек ныне осужденный. У меня нет никаких сомнений, что все эти коррупционные схемы реализовывались с участием бывших чиновников, бывших руководителей региона добавил он

Ранее Хинштейн сообщил о преодолении кризиса обеспечения льготными лекарствами в Курской области. По словам главы региона, есть единичные обращения, однако они чаще всего связаны с наименованиями лекарственных препаратов.